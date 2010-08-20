Новый Налоговый кодекс уменьшает дотации производителям молока

«Союз молочных предприятий Украины» и общественная организация «Деловая Рада Украины» призывают правительство оставить неизменным действующий в настоящее время порядок дотирования производителей молока и внести необходимые коррективы в проект нового Налогового кодекса. Об этом говорится в письмах, адресованных ими вице-премьер-министру по вопросам АПК Виктору Слауте, курирующему агропромышленный комплекс Украины, и вице-премьер-министру по вопросам экономики Сергею Тигипко, возглавляющему правительственную команду по доработке проекта нового НК. «Третьего августа текущего года Министерство финансов Украины вынесло на всенародное обсуждение проект нового Налогового кодекса. К сожалению, проведенный нами анализ показывает, что данный документ не соответствует насущным потребностям молочной отрасли Украины. Более того, ряд его положений приведет к снижению эффективности механизмов государственной поддержки производителей молока, ускорит сокращение поголовья коров у населения», - говорится в письме. В частности, это касается третьего абзаца подпункта 3 пункта 7, XIX раздела проекта Налогового кодекса, предусматривающего переход от субсидирования закупочных цен на выплату компенсации на голову крупного рогатого скота, имеющуюся в наличии на 1 января соответствующего года, а также отвлечение 30% средств от выплаты дотаций на кредитование строительства и реконструкции животноводческих ферм. «Союз молочных предприятий Украины» и «Деловая Рада Украины» считают, что это ведет к сокращению государственной поддержки высокоэффективных производителей, в результате чего ухудшится положение отрасли и уменьшится ее инвестиционная привлекательность. Кроме того, отвлечение 30% средств от выплаты дотаций на кредитование строительства и реконструкции животноводческих ферм приведет к сокращению объема дотаций и снижению доходов производителей молока, многие из которых и так работают на грани рентабельности. «Также заметим, что крупные хозяйства самостоятельно привлекают кредиты на развитие производства, а частник не станет обращаться за госкредитами из-за сложности сопутствующих процедур», - говорится в обращении. В письмах также отмечается, что нынешнее необычайно жаркое лето приведет к уменьшению производства молока и росту его себестоимости, а дефицит сырья – к увеличению цен на молоко и молочные продукты. Отмена же нынешнего порядка дотирования при таких условиях только усилит эту тенденцию. «Учитывая изложенное, считаем необходимым сохранить действующий механизм дотирования», - говорится в письме организаций, объединяющих отечественные молочные предприятия и представляющих интересы производителей молока. Поэтому они обращаются к политикам с просьбой рассмотреть изложенные замечания и учесть их при внесении соответствующих изменений в проект Налогового кодекса.