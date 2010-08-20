Тимошенко поборется за газ, который нужно отдать «РУЭ»

Юлия Тимошенко заявляет, что будет обжаловать решение Шевченковского райсуда Киева о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд кубометров газа. Об этом идет речь в заявлении председателя партии ВО «Батькивщина», размещенном на сайте Юлии Тимошенко. «Понятно, что решение Шевченковского райсуда принималось не в суде, а в кабинете Януковича. К сожалению, недавняя так называемая судебная реформа лишила судей последней возможности принять правосудные решения. В чем суть постановления суда? Она практически означает, что каждый гражданин Украины обложили персональным налогом в пользу лично Януковича, Фирташа и Бойко и других представителей «РосУкрЭнерго». Аппетиты поразительные - 5,4 млрд долларов, что составляет 20% Государственного бюджета или четверть всех золотовалютных запасов нашей страны», - говорится в заявлении Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» отметила, что эти средства будут взысканы с населения вследствие повышения на 50% цены на газ и коммунальные услуги. «Безусловно, мы будем обжаловать в судах это несправедливое по отношению к стране и гражданам решение Шевченковского райсуда. Но надо честно признать, что наши суды всегда были слабым звеном защиты государственных интересов, а после прихода Януковича и внедрения «судебной реформы» вообще превратились во второстепенный департамент Администрации Президента. Поэтому рассчитывать, что в судах удастся получить справедливое решение – бесполезно», - уверена Тимошенко. По ее мнению, остается один путь - убедительной общественной волей заставить Верховную Раду принять Закон о введении с 1 января 2010 года моратория на повышение цены на газ для населения и жилищно-коммунальных тарифов. «Такой Закон наша политическая сила уже внесла в парламент. Если Вы не хотите из собственного семейного бюджета удовлетворять коррупционные аппетиты Фирташа и Януковича - в первый день работы Верховной Рады, 7 сентября, придите к стенам парламента и вместе с нами требуйте соблюдения своих прав. Думаю, Вы согласитесь, что только объединение усилий народа и оппозиции и наши единодушные решительные действия позволят отстоять Ваши законные интересы. Это раньше они сдирали «дань» с государства заводами и теплоходами, теперь уже дерут ее наличными непосредственно из Ваших карманов. Приходите! Отсидеться дома - значит проиграть!», - уверила Тимошенко. Как известно, Шевченковский районный суд г. Киева своим решением от 13 августа признал, что НАК «Нафтогаз Украины» обязан вернуть «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд кубометров газа до 1 сентября или в другой срок, согласованный сторонами. Таким образом, суд подтвердил вердикт Стокгольмского арбитражного трибунала.