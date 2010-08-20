СРО – плюсы законодательной инновации

Правительство России решило навести порядок в энергоаудиторской деятельности путем создания саморегулируемых обществ (СРО). Только в одной Москве около 15000 объектов нуждается в обязательном энергетическом обследовании, что уж тут говорить обо всей России! С учетом того, что субъектам Российской Федерации необходимо установить перечень обязательных мероприятий по сбережению энергии в отношении общедомового имущества, то масштаб энергообследований в денежном эквиваленте превысит миллиард рублей. Если же правительство решит ввести энергопаспорт жилого фонда, то можно представить себе, какие суммы будут вращаться в этой сфере. А там, где задействованы большие деньги, само собой, разумеется, появятся желающие урвать от них кусочек. Лицензирование показало всю свою неэффективность в этом вопросе, и возникла насущная необходимость в разработке новых механизмов энергоаудита. Как всегда в подобных вопросах взгляды «государственных мужей» обратились в сторону развитого капитализма, где существуют профессиональные ассоциации со своими кодексами поведения на рынке услуг энергообследований. Итогом изучения опыта западных стран явились Федеральные законы «О саморегулируемых организациях» и «Об энергосбережении…». СРО, если говорить кратко и в конкретно энергетическом контексте – это некоммерческие партнерства на базе энергоаудиторских компаний. По идее, СРО энергетическое обследование должны выполнять в максимально прозрачных условиях. Только тогда будут осуществляться те функции, ради которых и принимались соответствующие законы. Каковы же преимущества новой программы? Несомненный плюс - в соответствии с законом устанавливаются минимальные требования к квалификации участников СРО. Некомпетентность данных организаций может привести к серьезным последствиям, таким, как на Саяно-Шушенской ГЭС. Согласно новым Федеральным законам, сотрудники СРО, проводящие аудиты, обязаны иметь соответствующее профессиональное образование в области энергообследований. Также к достоинствам новых законов можно отнести тот факт, что количество участников не лимитируется строго, что позволяет расширить их штат, и приведет, в свою очередь, к уменьшению числа самих СРО. Обязательным условием создания СРО является также наличие унифицированных методов проведения обследований, стандарты оформления энергетического паспорта и потенциала энергосбережения и т.д. Мы нередко сталкивались с тем фактом, что трактовка результатов обследования разными аудиторами сильно отличатся, несмотря на единые ГОСТы (оставшиеся еще со времен Советского Союза). Обязательное условие создания саморегулируемой организации в области энергосбережения является создание компенсационного фонда, который покроет вред от некомпетентного оказания аудиторских услуг. Все вышеперечисленные требования - обязательные для того, чтобы некоммерческая организация, носящая название саморегулируемого общества, выполняла свои функции максимально добросовестно и профессионально. Благодаря этим законам не должны возникать преимущества одних участников и аутсайдерство других, дискриминация и недобросовестность со стороны участников обществ, их нездоровая конкуренция. Поэтому, воплощение данного законодательства принесет пользу и казне государства, и наведет порядок в области энергоаудита.