Клюев: Экономика понемногу выходит из кризиса

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев уверяет, что в целом падение экономики остановлено - ВВП с начала года вырос на 5,5%. Об этом он сказал в интервью «Газете 2000». По словам Клюева, за тот же период на 11,4% увеличилось промышленное производство. «Ситуация крайне непростая, но мы все-таки понемногу выходим из кризиса. В первую очередь это касается базовых отраслей, по которым можно делать определенные выводы», - сказал Клюев. Первый вице-премьер-министр также отметил, что значительно улучшилось положение дел в металлургии. Однако в химической отрасли, складывается сложная ситуация - в последнее время опять снизились мировые цены на ее продукцию, заявил он и выразил надежду, что до конца лета сбудутся прогнозы относительно оживления спроса на продукты отечественного химпрома на мировом рынке. Тогда мы сможем уверенно говорить о стабилизации производства в этой отрасли, добавил Клюев. Говоря о том, что удалось нынешнему правительству за полгода, первый вице-премьер сказал: «Мы навели порядок в финансах, приняли относительно сбалансированный бюджет, насколько это было возможно в нынешних неординарных условиях, погасили долги государства, которые нам достались в наследство от прежнего правительства. Можно сказать, что на сегодня фактически погасили все внутренние госзаймы прошлых периодов». По словам Клюева, во всех регионах возобновлена реализация крупных инфраструктурных проектов, которые по тем или иным причинам были заморожены. «Вы еще полгода назад видели, чтобы где-то кто-то что-то по-настоящему строил? Только сейчас работа на крупных объектах оживилась, на некоторых – строительство ведется почти круглосуточно, усилен контроль за исполнением проектов», - заявил первый вице-премьер-министр.