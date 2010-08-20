В Украине сократилось количество штатных работников

В первой половине 2010 года динамика прироста количества штатных работников оказалась отрицательной. За 6 месяцев были приняты на работу 1 млн 255 тыс. человек, при этом уволены 1 млн 315,8 тыс. человек. Т.е. штатных работников в Украине сократилось на 60,799 тыс. человек или 4,62%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. Это связано с тем, что превалирование трудоустройства над сокращением количества работников отмечено в меньшинстве регионов страны – в 10 из 27. Количество принятых штатных сотрудников превысило количество выбывших в Автономной Республике Крым, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях и в городе Севастополе. В первом полугодии наибольшее количество работников получили место в штате компаний Киева (167,8 тыс. человек), Донецкой (122,3 тыс. человек) и Днепропетровской (104,8 тыс. человек) областей. В этих же регионах отмечены и самые большие по численности уменьшения штата – 189,4, 141,8 и 112,8 тыс. человек соответственно. Меньше всего людей было трудоустроено в штат в Севастополе (12 тыс. человек), Черновицкой (15 тыс. человек) и Ивано-Франковской (15,8 тыс. человек) областях. В этих же регионах отмечены и самые скромные по численности уменьшения штата – 11,8, 17,3 и 20,5 тыс. человек соответственно, информирует Лига.