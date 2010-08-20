Минтруда повысило размер помощи по безработице

В пятницу, 20 августа в Минтруда на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы был повышен минимальный размер пособия по безработице, сообщает ТСН. Согласно принятому решению, с 1 сентября минимальная помощь по безработице для застрахованных в Фонде лиц составит не менее 665 гривен, с 1 октября - не менее 680 гривен, а с 1 декабря - не менее 700 гривен. Ранее она составляла 600 гривен (на 1 июля). Для тех безработных граждан, которые не застрахованы в Фонде, выплаты будут ниже, однако также повышенными с 430 до уровня 480, 490 и 500 гривен соответственно. В 2010 году доходы и расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составили 7 258 353,3 тыс. грн. Как сообщалось, по данным Госкомстата, на 1 июня на учете в Государственной службе занятости находилось 419 тыс. человек по сравнению с 455 тыс. человек по состоянию на 1 мая. При этом пособие по безработице получили в мае 307,8 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице составил в мае 663,76 гривен.