ЦИК просит у Кабмина выделить еще 289 млн на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины просит Кабинет Министров дополнительно выделить 289 302 тыс. 700 грн для проведения очередных местных выборов 31 октября. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение о внесении на рассмотрение Кабинета Министров Украины представления об объемах финансирования расходов на реализацию указанных первоочередных мер было принято сегодня. В частности, по бюджетной программе 6741020 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» объем необходимых расходов составляет 1 млрд 321 млн 305 тыс. гривен. Поскольку Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» на проведение местных выборов уже предусмотрены 1 млрд 40 млн 500 тыс. гривен и для проведения внеочередных местных выборов на протяжении 2010 года осуществлены расходы в сумме 8 млн 497 тыс. 700 гривен, то для проведения очередных местных выборов 31 октября 2010 года дополнительно необходимо предусмотреть 289 млн. 302 тыс. 700 гривен.