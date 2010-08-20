Подорожание бензина и дизтоплива откладывается на пару недель - эксперты

Спрогнозированное на вторую половину августа подорожание бензина и дизельного топлива откладывается на несколько недель, считают эксперты научно-технического центра «Психея» (Киев), передает Интерфакс-Украина. Согласно сообщению центра, средняя розничная цена бензина марки А-95 и ДТ в период с 20-го по 27 августа по Украине не изменится и составит 7,61 грн/литр и 6,87 грн/литр соответственно. «Значительно возросшие объемы топливного импорта на фоне падения нефтяных котировок изменили сформировавшийся в начале августа тренд розничных цен. Слабый рост был вытеснен таким же слабым снижением. Если настроения на биржах не поменяются, то обещанное в начале августа подорожание будет отложено на несколько недель», - отмечено в сообщении. К факторам, стабилизирующим цены на нефтепродукты, эксперты НТЦ «Психея» относят установившийся баланс между внутренним спросом и предложением, значительные объемы импорта в июле-августе (около 340 тыс. тонн бензина и 350 тыс. тонн дизельного топлива), высокую конкуренцию между розничными операторами из-за сохранения на АЗС группы «Приват» цен на топливо на 2,5-4,5% ниже, чем в других сетях. Согласно выводам экспертов, противодействует повышению цен и использование отдельными трейдерами схем ввоза нефтепродуктов без уплаты НДС и акцизного сбора. Способствует стабилизации и рост курса гривни по отношению к евро, полагают в НТЦ. В то же время эксперты центра отмечают ряд факторов, играющих на повышение стоимости нефтепродуктов. Среди них высокие официальные цены украинских НПЗ, пересчет которых в розницу дает значения от 4% (по высокооктановому бензину) до 12% (по дизельному топливу) выше выставленных на заправках, высокие цены на импортное топливо (при пересчете в розницу на 8% выше текущих), значительный сезонный спрос на дизельное топливо в связи с уборочной кампанией. Кроме того, играет на повышение значительный объем реализации высокооктанового бензина на юге страны в связи с периодом отпусков, небольшие запасы бензина в резервуарах украинских НПЗ (27 тыс. тонн), существенное подорожание метана и пропан-бутана (на 8% за последний месяц), способное увеличить спрос на нефтепродукты со стороны владельцев двухтопливных автомобилей, полагают эксперты.