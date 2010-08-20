Французских бизнесменов достала украинская коррупция

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Жака Фора, французские бизнесмены сохраняют существенный интерес к Украине. Однако при этом «у них уже почти не осталось сил терпеть коррупцию», – рассказал дипломат в интервью журналу «Профиль». По словам Жака Фора, у него было несколько поводов письменно обратиться к украинским властям для защиты интересов французских предпринимателей. В своих обращениях посол приводил «конкретные, недопустимые примеры действий представителей судебного аппарата, которые принимали решения, имевшие пагубный характер для бизнеса тех или иных французских компаний в Украине». В итоге, как рассказал «Профилю» дипломат, «целый ряд судебных процессов, изначально инициированных вопреки закону и здравому смыслу, был аннулирован». По словам посла, французские предприниматели хотят видеть улучшение правовой среды и в целом бизнес-климата в Украине. «Речь идет, во-первых, о неукоснительном соблюдении права интеллектуальной собственности. Французские компании хотят иметь большую степень защищенности от попыток лишить их законных инвестиций, законных патентов на разработки, которые они применяют в Украине. Вторым конкретным пунктом их ожиданий является более скорое и полное возмещение задолженности по возврату НДС», – заявил Жак Фор.