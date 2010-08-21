Украина хочет получить от «Газпрома» гарантии

Украина хочет получить от российского «Газпрома» гарантии достаточного объема транзита газа через свою газотранспортную систему. Этот вопрос обсуждался накануне в Москве в ходе рабочей встречи главы ведомства Юрия Бойко и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на пресс-службу Министерства топлива и энергетики Украины. «Мы хотим получить гарантии от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита ... Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа», — сказал Бойко. Напомним, стороны накануне провели переговоры о создании совместного предприятия российского газового гиганта и «Нафтогаза». Отметим также, что с предложением об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза» 30 апреля этого года выступил премьер-министр России Владимир Путин в Сочи по итогам заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии. Тогда же Миллер заявил, что объединение будет выстроено на основе обмена активами «по всей газовой цепочке» — от геологоразведки до распределения конечным потребителям. Премьер-министр Украины Николай Азаров в тот же день сообщил, что украинская сторона готова рассмотреть инициативу РФ по объединению «Нафтогаза» и «Газпрома». Правда, позже Президент Украины Виктор Янукович заявил, что объединение двух госкомпаний невозможно. «Если 50 на 50 будет, тогда это будет интересно», — заявил он, отметив, что едва ли Москва пойдет на такой сценарий. В свою очередь, президент России Дмитрий Медведев напомнил, что «Газпром» стоит около 150 (по самой нижней оценке) или 200 (по высокой оценке, относительно высокой) миллиардов долларов». «Нафтогаз» стоит поменьше, при всем уважении к нему», — отметил он. В настоящий момент «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают возможность поэтапного объединения компаний.