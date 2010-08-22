Эксперты прогнозируют, что до конца августа цены снова поползут вверх

Темпы роста инфляции до конца года ускорятся и достигнут 9% в 2010 году. Дефляция в июле составила 0,2% в связи с сезонным снижением цен на продукты питания. С начала текущего года, потребительские цены выросли всего на 3,1%, однако в августе ожидается значительный рост - на 3%. Рост цен на газ на внутреннем рынке на 50%, в свою очередь, станет причиной 2-процентного увеличения индекса потребительских цен (ИПЦ), а недавнее повышение акцизных сборов добавит 1% к ИПЦ. «Раньше мы ожидали значительного роста, который не произошел в связи с медленным ростом кредитования и стабильностью обменного курса гривни», - сообщает аналитик Марьян Заблоцкий. По мнению аналитиков, замедление темпов годовой инфляции, которые изменятся уже в августе, будут заметными на фоне повышения тарифов на газ (на 50%) и ожидаемого роста тарифов на горячее водоснабжение и отопление на 25%. Повышение тарифов было одним из основных требований МВФ для принятия положительного решения Фонда по новой программе кредитования stand-by. Напомним, 18 августа исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь Шумило прогнозировал сохранение валютно-курсовой стабильности в третьем-четвертом квартале 2010 года.