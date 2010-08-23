Мы заложили в бюджетное предложение 13,6 млрд гривень в 2011 году - Ежель

По сравнению с нынешним годом оборонный бюджет 2011 года будет увеличен на 2,8 миллиарда гривен. Об этом сообщил министр обороны Михаил Ежель, общаясь с журналистами по завершении торжественной церемонии поднятия Государственного флага. «Мы заложили в бюджетное предложение 2011 года на нужды Минобороны 13,6 миллиарда гривен. При этом, почти вся эта цифра - по общему фонду», - сказал он, сообщает пресс-служба ведомства. Он также отметил, что в минувшую субботу руководство Минобороны работало совместно с руководством Минфина относительно обоснования бюджетного предложения на 2011 год. «В течение трех часов мы совместно рассматривали каждую статью, каждую позицию», - подчеркнул Ежель. В то же время он отметил, что даже цифра в 13,6 миллиардов гривен не является той, которая бы в полной мере удовлетворила бы потребности Вооруженных Сил. «В течение последних 6 лет Вооруженные Силы финансировались по остаточному принципу, и сегодня найти ту цифру бюджета, которая бы полностью соответствовала требованиям армии, слишком сложно», - заявил министр.