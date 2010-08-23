В Москве пропала гречка, в Украине также пропадет?

Гречневая крупа исчезла с прилавков некоторых сетевых магазинов Москвы, передает Українська правда со ссылкой на агентство «Интерфакс». Как передают корреспонденты «Интерфакса«, в минувшие выходные дни гречка пропала из продажи, в частности, в магазинах сети «Квартал» на юго-западе столицы, а также в супермаркетах «Ашан», расположенных возле метро «Фили» и на проспекте Вернадского. При этом в магазинах «Квартал», где помимо самой крупы, с прилавков исчезли и ценники на нее, затруднились сообщить, когда будет завоз этой крупы. Корреспонденту агентства также не удалось обнаружить гречневую крупу в магазинах «Карусель», «Пятерочка» и «Остров» в Северо-восточном административном округе столицы. На рынке «Южное Медведково» цена на фасованную небрендированную крупу за минувшую неделю поднялись с 20 до 70 рублей. Отмечают исчезновение и подорожание гречки (вплоть до 76 руб. за кг) в московских магазинах и пользователи блогов. Об аналогичной картине в Украине пишут местные блоггеры. Директор департамента развития конкуренции Минэкономразвития Александр Пироженко заявил «Интерфаксу», что ведомство пока не видит причин для регулирования цен на гречневую крупу, которые за последние несколько месяцев увеличились более чем на 60%. По мнению Минэкономразвития, нынешняя ситуация с ценами на гречку вызвана временным дефицитом крупы на рынке. «Исходя из той экспертной информации, которая сейчас есть, сокращаются запасы и крупа исчезает из продажи, а новый урожай будет через месяц, когда соберут в Алтайском крае. Введением регулирования ситуацию вряд ли можно исправить», - отметил директор департамента.