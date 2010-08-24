Впервые за последние 10 лет РФ будет вынуждена покупать зерно за границей

Небывалая жара в России обернулась дороговизной пшеницы на мировых рынках. На продовольственных биржах активизировались спекулянты, ожидающие, что Россия впервые за последние десять лет вынуждена будет импортировать зерно, передает «Немецкая волна». Министерство сельского хозяйства России опровергает слухи о дефиците зерна. Впрочем, аналитики не исключают, что страна должна будет закупить за рубежом от 1,5 до 2 миллионов тонн пшеницы. В таком случае цена превысит психологически важную отметку в 7 долларов за шеффель, прокомментировал в интервью агентству Reuters аналитик CWA Global Markets Питер Макгуайр. «По мнению участников рынка, Россия еще не выбралась из трудностей», - сказал эксперт. Фьючерсные контракты на сентября в понедельник заключались по цене 6,91 доллара за шеффель. В конце июля резервы пшеницы, по данным статистического ведомства Росстат, составляли почти 15 млн тонн. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Александр Петриков, на данный момент собрано на 38% меньше пшеницы, чем за соответствующий период в прошлом году.