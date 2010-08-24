«Нафтогаз» обжаловал решение суда в пользу РУЭ

НАК «Нафтогаз Украины» подал апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева, которым тот обязал компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и вернуть компании «Росукрэнерго» изъятые 11 млрд кубометров газа плюс неустойку. Об этом сообщил народный депутат от БЮТ Сергей Власенко, пишет Лига. В частности, отвечая на вопрос, знает ли он о подаче апелляции, политик сказал: «Знаю. Апелляция подана «Нафтогазом». У меня была информация по состоянию, если не ошибаюсь, на 20 августа. Мне неофициально сообщили, что апелляцию подали. Когда - не могу вам сказать, и не пропущены ли сроки (подачи апелляции. - Ред.), тоже не знаю». Напомним, Шевченковский районный суд Киева решением от 13 августа признал, что НАК «Нефтегаз Украины» обязан вернуть «Росукрэнерго» 12,1 млрд кубометров газа до 1 сентября или в другой срок, согласованный сторонами. Таким образом, суд подтвердил вердикт Стокгольмского арбитражного трибунала, который 8 июня этого года удовлетворил иск компании «Росукрэнерго» к НАК «Нефтегаз Украины».