Семью Лужкова назвали самой богатой в российской власти

Журнал Forbes составил рейтинг «Власть и деньги», в котором подсчитал доходы российских госслужащих и чиновников на избираемых должностях, а также их жен или мужей за 2009 год. Лидером этого рейтинга стали мэр Москвы Юрий Лужков и его жена Елена Батурина, пишет Lenta.ru. По данным Forbes, суммарный доход семьи Лужкова за прошлый год составил 30 миллиардов 943 миллиона рублей. Большая часть этих денег была заработана Еленой Батуриной, в то время как Лужков принес в семью лишь 8 миллионов рублей. На втором месте оказался сенатор Сергей Пугачев, заработавший вместе с женой 3 миллиарда 12 миллионов рублей, на третьем - депутат Госдумы Владимир Груздев с супругой (1 миллиард 629 миллионов рублей). Стоит отметить, что у семьи Лужкова и Груздева в собственности находится одинаковое количество легковых автомобилей - по 7, а у Пугачева их нет вовсе. Лидером по этому показателю является сенатор Виталий Богданов - автомобилей у него девять. Кроме того, он владеет прицепом и тремя мотоциклами. По количеству собственных объектов недвижимости всех обогнал член Совета Федерации Дмитрий Ананьев, у которого в семье их оказалось 55. Как отмечает Forbes, суммарный семейный доход всех участников рейтинга за 2009 год составил 56,5 миллиарда рублей. По данным журналистов издания, портрет типичного участника рейтинга таков: это единоросс, работающий в российском парламенте и владеющий представительским Mercedes-Benz или BMW. Рейтинг Forbes «Власть и деньги» был составлен впервые. Журнал планирует публиковать его ежегодно.