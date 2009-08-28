Россия загнала «Нефтегаз» в долговой капкан

Группа российских инвесторов во главе с бывшим главой дочки «Газпрома» пытается заблокировать попытку украинского «Нефтегаза» реструктурировать еврооблигации на $500 миллионов.

Срок погашения этого выпуска 5-летних евробондов наступает в конце сентября. Представитель «российской группы» угрожает к сроку погашения долга создать инициативную группу, ветировать решение о реструктуризации и объявить дефолт. Аналитики убеждены, что «Нефтегазу» стоит поторопиться с переговорами о реструктуризации.

Первый упредительный сигнал прозвучал в начале августа через The Financial Times от зарегистрированной в Белизе компании Corlblow. В публикации звучало предупреждение от лица оффшорки о том, что европейские держатели облигаций «Нефтегаза» категорически против реструктуризации долговых обязательств по сентябрьскому выпуску. При этом было озвучено, что компания владеет бумагами на 10 млн. дол. (2%). Инвесторы, держащие облигации «Нефтегаза», отреагировали на падение стоимости этих бумаг (в начале августа они резко подешевели с 0,95 до 0,75 доллара). Они заподозрили, что кто-то из участников рынка сбивает цену на облигации, чтобы затем выкупить их со скидкой.

По мнению украинских финансовых аналитиков, таким образом рынок отреагировал на решение Кабмина реструктуризировать задолженность НАКа по внешним займам. В частности, по сентябрьскому. Кроме того, падение акций связали с тем, что именно в конце июля рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг в иностранной валюте, а также рейтинги дефолта и долга «Нефтегаза» с "Caa1" до "Caa2", а также поставило их на пересмотр для возможного дальнейшего понижения. Аналогично - "Fitch Ratings", которое в начале августа понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") НАК «Нефтегаз Украины» в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CC".

В то же время МВФ, который является основным внешним кредитором, позитивно отреагировал на намерение реструктуризировать еврозаймы «Нефтегаза», что в принципе разрядило обстановку.

Однако в среду ситуация вновь накалилась. Агентство Reuters, цитируя Филиппа Томаса, юриста компании Corlblow, озвучило более жесткие требования группы инвесторов, а также назвало фигуру, стоящую за оффшоркой - Алексея Ольшанского, бывшего главу бывшей 100% дочерней компании «Газпрома» Согаз-страхование, в которой «Газпрому» принадлежит миноритарная доля. Ольшанский подтвердил Reuters, что возглавляет Corlblow, однако опроверг ее связь с российским газовым монополистом. Его слова подтвердил и представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Г-н Томас проинформировал, что его компания формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нефтогаза» о реструктуризации бондов. И сообщил, что заручился поддержкой держателей 20% пакета долговых обязательств.

Причиной внезапного рывка оффшорной компании, по словам ее юриста, стала политическая нестабильность в Украине перед президентскими выборами.

«Каждый инвестор, с которым мы общались, категорически против реструктуризации, будь то продление срока погашения или дисконт», - сказал г-н Томас. Эту информацию категорически опровергли в НАК «Нефтегаз Украины». По информации пресс-службы компании, обнародованной на следующий день, «Нефтегаз» провел предварительные переговоры с держателями еврооблигаций НАКа на 500 млн. долларов о реструктуризации своих обязательств по этим бумагам. Эти переговоры названы первым шагом для определения оптимального решения по эффективной реструктуризации обязательств. По словам главы НАКа Олега Дубины, это решение должно удовлетворить всех – и инвесторов, и держателей бумаг. Причем окончательное решение компания планирует озвучить в течение ближайших недель.

Однако агрессивность позиции российской группы дает повод сомневаться в успешности процесса. "Люди хотят вернуть деньги, они недовольны. «Нефтогазу» предстоит битва, если они не погасят облигации", - предупредил Томас, добавив, что инвесторы подадут в суд на правительство Украины, если попытка реструктуризации провалится, и по облигациям будет объявлен дефолт.

Для ветирования решения о реструктуризации еврооблигаций российской группе необходима поддержка держателей 25% бумаг. Пока же, по словам г-на Томаса, Corlblow уже заручился поддержкой владельцев облигаций на $100 миллионов, что составляет 20% объема выпуска.

В то же время, финансовые аналитики прогнозируют, что у российской группы есть шансы довести эту цифру до необходимых 25%. Старший финансовый аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса отметил, что последние несколько дней на рынке наблюдается интерес к указанным евробондам «Нефтегаза». Он не исключает, что облигации могут скупать российские инвесторы для увеличения доли.

Аналитики сходятся во мнении, что если Украина будет занимать пассивную позицию и затягивать переговоры, реструктуризация маловероятна – рынок накален. Недовольство разогревается тем, что, получив кредит МВФ, правительство распределило его алогичным образом. В частности, погасив 5 августа досрочно обязательства по $500 млн. суверенных долговых обязательств «Нефтегаза».

Теперь инвесторы, как заявил г-н Томас вчера в интервью уже «Интерфакс-Украина», могут принять предложение о реструктуризации еврооблигаций только в случае предоставления суверенных гарантий. Насколько это устроит премьера Юлию Тимошенко – большой вопрос, поскольку это будет расцениваться ее оппонентами как суверенные гарантии чуть ли не «Газпрому».

Любопытно, что, несмотря на вдруг озвученную фамилию бывшего руководителя дочки «Газпрома», аналитики не связывают давление на Украину с интригами Кремля. Можно было бы предположить посягательства на собственность «Нефтегаза», например, – газотранспортную систему, которая, как известно, уже не один год находится в орбите интересов Москвы. Но взвешенные эксперты игнорируют такую вероятность. Они характеризуют ситуацию как выбивание долгов. В самом худшем случае, если долги не удастся реструктуризировать, и «Нефтегаз» не найдет денег (а он их самостоятельно не найдет), их начинает искать Кабмин. Особых угроз нет. Полмиллиарда – сумма приличная. Но в бюджете должны быть поступления. Как минимум, от госкорпораций, которые, в отличие от «Нефтегаза», не брали налоговых каникул.

В чем выгодно текущее нагнетание ситуации «Газпрому», так это в контексте предстоящих в начале сентября платежей за газ, закачанный в августе. И если вдруг Украина тормознет с выплатами – тогда мы увидим мощную информационную бомбардировку с подключением европейских инвесторов. Так что, у «Нефтегаза» нет нескольких недель на переговоры о реструктуризации долга. Ему лучше успеть заручиться поддержкой до начала сентября. И иметь твердую уверенность в отсутствии блокирующего пакета у российской группы инвесторов.