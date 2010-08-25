У Пакистана может уйти три года на ликвидацию последствий наводнений

Пакистану потребуется не менее трех лет, чтобы справиться с последствиями разрушительных наводнений, оставивших без крова миллионы местных жителей. Такое мнение высказал президент Пакистана Асиф Али Зардари, предупредивший одновременно об опасности использования исламскими боевиками нынешнего бедственного положения в своих интересах, в том числе, с целью вербовки новых добровольцев, информирует Радио «Свобода». В Вашингтоне начались переговоры руководства Международного валютного фонда с представителями Пакистана по поводу финансовой поддержки Исламабада. В МВФ отметили, что пакистанские власти вынуждены восстанавливать пострадавшие районы страны, имея в распоряжении весьма скудные средства.