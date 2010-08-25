Nemiroff купит польская компания Stock Spirits?

Крупнейший производитель водки в Польше — компания Stock Spirits получила эксклюзивное право на покупку более 75% компании Nemiroff. В течение месяца польская сторона должна сформировать окончательное предложение, а украинская — на это время заморозить все переговоры с другими претендентами, сообщает «Коммерсант». Бизнес Nemiroff предварительно оценен в 330-370 миллиона долларов. Впрочем, другой потенциальный покупатель — холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико уверяет, что отказываться от Nemiroff все равно не намерен. Компания Nemiroff может быть продана в течение месяца Stock Spirits, сообщил «Ъ» один из участников рынка, знакомый с ходом переговоров. «На прошлой неделе с польской компанией было заключено эксклюзивное соглашение. Теперь в течение месяца владельцы Nemiroff не могут вести ни с кем переговоры, а Stock Spirits должна за этот срок провести финальную оценку компании и, если ее все устроит, сделать окончательное предложение»,— рассказал он. По его словам, предварительно весь Nemiroff был оценен в 330-370 миллиона долларов. Стороны договорились о том, что Stock Spirits получит мажоритарный пакет, превышающий 75%, а также опцион на последующий выкуп оставшейся доли, говорит собеседник «Ъ». Информацию об эксклюзивном соглашении «Ъ» подтвердил источник в одном из инвестбанков. «Продавать акции будут все нынешние акционеры компании»,— добавил он. В офисе владельца Stock Spirits, фонда Oaktree Capital, и в пресс-службе Nemiroff отказались комментировать эту информацию. Связаться с председателем совета директоров «Nemiroff холдинга» Александром Глусем не удалось. Nemiroff основана в 1992 году. Основные торговые марки — «Nemiroff Оригинальный», Nemiroff Premium, Nemiroff Lex и др. В 2009 году объем продаж составил 8 млн дал, чистые продажи — $217,6 миллиона, чистая прибыль — $38,3 миллиона, EBITDA — $41,2 миллиона. Долг в 2009 году — $10,5 миллиона. По информации участников рынка, 40% компании — у Якова Грибова, по 30% — у Степана Глуся и Анатолия Кипиша. Продукция под брендом Nemiroff занимает третье место на украинском рынке (в натуральном выражении) — 15,2% и пятое в России — 2,4%.