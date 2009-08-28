Когда растет доллар, знайте: Стельмах снова рисует деньги

: «Как мы и предполагали, кризис не прекратится, сколько бы «она ни работала». Сколько бы сейчас ни говорили, что нет девальвации и не будет второй фазы кризиса, это не будет отвечать действительности. Всевозможные эксперты начинают рассказывать, что виноваты во всем простые граждане и спекулянты. Простые граждане - потому что они покупают доллар, а спекулянты - потому что они раскачивают качелю. Я думаю, что главные виновники - это НБУ – Стельмах, Шаповал и все остальные. И то же правительство. Юлии Владимировне нужно понять, что невозможно совместить функцию премьера и функцию кандидата в президенты – это две несовместимые вещи».: «Есть два фактора, приводящие сегодня к девальвации гривни. Первое – это факторы со стороны правительства. Известно, что правительство на сегодняшний день имеет полное банкротство государственного бюджета. За первое полугодие дефицит государственного бюджета составил 30 миллиардов гривен – это годовой показатель. Следовательно, казна правительства пуста. В месяц оно должно собирать 800 миллионов гривен, желательно миллиард, на свои расходы. Ежедневно в казначействе на счету не более 200 миллионов гривен.Второе. Если брать семь месяцев 2009 года и семь месяцев 2008 года, падение ВВП - 25%. Падение индекса базовых отраслей и промышленного производства - на уровне 30% за этот же период.Мы должны говорить, что у правительства нет достаточно денег для пополнения бюджета. Что делает Тимошенко? Она печатает долговые обязательства правительства. 3 ноября 2008 года в обращении находилось облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8 миллиардов гривен. 25 августа в обращении находится почти 70 миллиардов гривен ОВГЗ. Таким образом, за десять месяцев правительство увеличило свой долг на 62 миллиарда. Под ними ничего нет, потому что за семь месяцев этого года мы имеем совокупный дефицит платежного баланса 8,2 миллиарда долларов.Что такое совокупный дефицит платежного баланса? Это то, сколько страна создала на уровне юридических и физических лиц и сколько она потребила. Потребили мы на 8,2 миллиарда больше, чем создали. Следовательно, мы фактически страна, которая сама себя пожирает.Кое-кто говорит, что это не страшно, что в других странах больший дефицит платежного баланса. Может, это и так, но у них при этом сотни миллиардов или триллионов долларов ВВП. На сегодняшний день ВВП Украины составляет максимум 40 миллиардов долларов за семь месяцев. То есть, если мы имеем уже 8,2 миллиарда долларов в дефиците и 40 миллиардов ВВП, то это уже значит, что у нас пятая часть ВВП - это дефицит. Прибавьте к этому удвоенный государственный долг, который сегодня уже зашкаливает и подбирается к 30 миллиардам долларов, с тремя траншами МВФ и Всемирного банка. Прибавьте к этому корпоративный долг – 70 миллиардов долларов – это, фактически, годовой ВВП. Прибавьте инфляцию при падении производства и ВВП.Таким образом, мы фактически приближаемся к внутреннему дефолту».: «Теперь давайте рассмотрим фактор падения гривни со стороны действий Нацбанка. Сегодня в НБУ с деньгами МВФ золотовалютный запас составляет 29 миллиардов долларов. Я хотел бы напомнить, что на конец августа мы имели 38 миллиардов долларов золотовалютных запасов. С начала 2009 года НБУ потратил свыше 7 миллиардов долларов своих золотовалютных запасов. Если вычесть деньги, которые дал нам МВФ, то фактически НБУ будет иметь 22-23 миллиарда долларов. Плюс – мы знаем, что правительство продает свои золотовалютные резервы Национальному банку, потому что ему нужна гривня.Следовательно, НБУ эмитирует гривню, он наполняет денежные каналы гривней.Наихудший показатель - это наличность. Наличности у нас в обращении на конец июня было 153 миллиарда гривен. Это фактически цифра на начало января 2009 года.Поэтому, когда говорят, что поднимается курс доллара, то это означает только одно - что есть огромная масса напечатанной Национальным банком наличной гривни. Если у тебя ВВП упал на 25%, если дефицит финансового счета 7 миллиардов, если дефицит внешнеторгового баланса 1,2 миллиарда, если упали все экспертные отрасли, если на сотни миллионов уменьшаются трансферты от остарбайтеров и миллионы их возвращаются назад, то ты не имеешь права печатать деньги. А Национальный банк не изымает гривню из обращения - ни наличную, ни безналичную.Поэтому я говорю - Стельмах, вместе с Ющенко – это преступники».«Украинцев держат за лохов и рассказывают: «Вы не ходите в обменники». Так вы гривню оттуда изымите, пожалуйста, приведите в соответствие ваши золотовалютные запасы и гривневые запасы, и тогда проблем не будет с курсом. Но тогда ведь воровать нельзя, тогда нельзя рефинансировать свои банки, которые принадлежат кланам, и тогда невозможно будет печатать облигации внутреннего государственного займа».«Почему произошло последнее падение гривни? Если вы откроете ОВГЗ, которые находятся в обращении, то на 3 августа их было 51 миллиард, а на 10 августа стало почти 70 миллиардов. 10 августа было выпущено почти 18,5 миллиарда гривен ОВГЗ. Это причина, почему «полетела» гривня.Почему же Юлия Владимировна об этом не говорит? Что нельзя пополнять уставный капитал банков («Родовид», «Киев», «Укргазбанк») за счет ОВГЗ. Они дали в уставный фонд облигациями, а не «живыми» деньгами, которые потом предъявили для выкупа Национальному банку. Что в результате произошло? Появились новые деньги, гривня, которая перетекла потом в наличность. Наличность пошла на руки. Из рук – на валюту».: «Так сколько же мы будем молчать? Сколько будем есть эту лапшу, которую нам вешают на уши?Я думаю, что наступил момент, когда нужно делать следующее.Первый шаг – все-таки ввести модель currency-board - это так называемый валютный комитет. Нужно привязать гривню к специальным правам заимствования. Это условная валюта МВФ, корзина четырех валют – доллар, евро, фунт и иена - в определенной пропорции. Если мы привяжемся к этой корзине, к этим СДР (специальных прав заимствования), то тогда гривня не будет все время колебаться, и нас не будет лихорадить. Тогда Нацбанк не будет иметь права выпускать больше гривни, чем суммы специальных прав заимствования. Тогда сразу отрезаются концы для искусственной девальвации гривни.Второе – бездефицитный консолидированный бюджет. Сокращение дефицита, немедленно. Милицию сократить вдвое. Эти «орлы Луценко» никому не нужны, этот зоопарк – «Кобра», «Беркут», «Ягуар» и «Кащей Бессмертный». Они не нужны, эти люди. Они ничего не продуцируют.Дальше. Нужно провести санацию бюджета 2009 года, немедленно.Следующий шаг – отпустить малый бизнес. Нужно отменить положение, введенное еще Пинзеником вместе с Юлией Владимировной. Они ввели ограничение на малый бизнес на едином налоге 300 тысяч гривен в год. Это смешно, это обращение менее 30 тысяч евро в год для малого предприятия. Нет условий для развития предпринимательства.Дайте развиваться городам, снимите с них запреты: землю они не могут продавать, делать аукционы, инвестзоны делать не могут. Распустите кучу репрессивных органов, которые сегодня не дают возможности развиваться местному самоуправлению.Если не изменить сейчас парадигму, будет не только 10, будет 15, может даже 20 гривен за доллар до конца года».: «Понятно, что для девальвации много объективных причин. В этом смысле мы должны исходить из того, что слабая экономика, в которой происходят кризисные процессы, по определению не может иметь сильную валюту».«Если речь идет о пиковой девальвации, то пики снимаются исключительно краткосрочными интервенциями Национального банка Украины. Мы можем потом говорить, кто кому что должен, но если мы хотим постепенно девальвировать валюту, не создавать панических настроений, это должна быть очень продуманная и очень четкая интервенционистская стратегия НБУ.Можно ли было это предупредить? Думаю, что можно было. И много писалось, в том числе со ссылкой на моих экспертов, о том, что Украину ждет вторая волна девальвации. Очевидно, нужно было держать резервы наготове и быть готовыми вмешиваться очень быстро.Речь не идет о том, чтобы «завалить» валютный рынок золотовалютными резервами Нацбанка и «сбить» гривню до 4-5. Речь шла о том, чтобы срезать эти пиковые вещи, снимать вопрос паники и снимать вопросы, связанные с валютными спекуляциями. Хотим мы этого или нет, но нестабильные колебания валют – это очень благодатная почва для валютных спекуляций.Отсюда мой второй тезис. На сегодняшний день мы, в основном, комментируем заявления правительства. Это очень правильно. Но я хотел бы сказать, что у нас есть большой дефицит коммуникации со стороны Национального банка. Они должны объяснять действия, они должны объяснять свое видение, а не говорить о том, что народ побежал покупать валюту, создавая панику.Тест на открытое общение сегодня НБУ не выдерживает. Это очень важно. Потому что ключевая проблема на сегодняшний день – это вопрос доверия и вопрос настроений».: «В канун президентских выборов , на которые уже 5-7 официально заявленных кандидатов, парламент не создаст никаких стратегических вещей, они не будут приняты. И не сможет пересмотреть бюджет. Я больше чем уверен, что если мы сегодня пойдем в Верховную Раду и предложим сократить расходы государственного бюджета, их только увеличат. Мы знаем об этих инициативах со стороны разных политических сил. Поэтому, к сожалению, в этом смысле мы заложники существующей на сегодняшний день политической ситуации».: «Есть шаги, которые реально можно предпринять в этих условиях».«Если мы уверены в том, что нам нужно срезать пиковые колебания девальвации, блокировать разного рода ожидания истерически спекулятивного плана, которые также существуют на сегодняшний день, то, с одной стороны, должна быть политика коммуникации, политика опережения НБУ. Нужно выходить с интервенциями не после того, как рынок уже разбалансирован, а до того. Логика показывает, что на опережение нужно меньше валютных резервов, чем потом на гашение всего пожара.Еще один момент, о котором мы тоже должны говорить, – очевидно, учитывая наши проблемы, мы должны требовать жестких и непопулярных мер не только от правительства, но и со стороны нашего национального регулятора - Национального банка Украины.Непопулярные шаги, с моей точки зрения, могут быть следующими.Очевидно, нужно думать над вопросами, связанными с валютными ограничениями. Это очень непростой вопрос. Валютные ограничения должны, с одной стороны, сбивать спекулятивный потенциал. Мы также должны говорить о том, что нужно выяснить: мы остаемся доларизованным государством или все же пытаемся каким-то образом вытеснять доллар из внутреннего обращения и таким образом расширять возможности влияния на национальный рынок. Это принципиальный вопрос».«Я думаю, что в непопулярных шагах нужно иметь четкую стратегию, четкое видение банкротства украинских банковских учреждений. Я совершенно согласен с господином Соскиным в том смысле, что 180 с чем-то банков – это перебор для украинской экономики, даже в нормальные времена. Ясно, что тут нужно взвешивать очень многие вещи, в том числе количество депозитов физических лиц и так далее. Но ясно, что эта процедура должна быть эффективной, она должна быть относительно простой и она должна быть достаточно быстрой по времени». «Процедура банкротства – это процедура оздоровления. Ясно, что она не бывает без потерь. Но мы думаем, что есть только рефинансирование, только рекапитализация. Есть также и процедура банкротства, о которой нужно говорить.«Ясно, что должны быть приоритеты, определенные принципы, ясно, что во главу угла должен быть поставлен вопрос эффективного использования средств налогоплательщиков, но это, очевидно, другой уровень политической культуры, который на сегодняшний день для Украины абсолютно недоступен».: «По поводу того, что у нас очень много выпускается гривни в обращение и что из-за того, что у нас этой гривни очень много, происходит девальвация. У нас все-таки действительно очень много выпускалось гривни. Значительная часть ее была успешно обменяна на доллары, ушла на расчеты по внешним долгам или переведена в наличные доллары и хранится у нашего населения. Как раз поэтому у нас количество гривни, которая были в наличном обращении в конце года, и сейчас колеблется, но остается на приблизительно том же уровне.Второй момент - это то, что политика нашего правительства, НБУ имеет отношение к колебанию нашего курса. Все же существенным фактором девальвации является то, что у нас достаточно ограничено предложение долларов, поступавших за счет экспорта, который у нас стабилизировался на низком уровне, или за счет притока капитала. Тот капитал, который идет в Украину, в основном, идет на рефинансирование существующих обязательств. Поэтому нужно понимать, что в значительной степени девальвация гривни - это функция внешних факторов и функция существенного спроса со стороны малого бизнеса, завышенного спроса на наличный доллар. Потому что на безналичном сегменте рынка, если посмотреть статистику, по крайней мере, за июль, спрос и предложение были более или менее сбалансированы. Основной дисбаланс у нас шел именно на наличном рынке».«Рынок у нас очень маленький, его дневной оборот на межбанковском рынке измеряется 1-2 сотнями миллионов долларов. Поэтому незначительного увеличения спроса со стороны населения достаточно, чтобы колебать рынок».: «Когда у нас закончится волна обесценения гривни? Это, в первую очередь, и соответствующий вопрос, когда население будет удовлетворено количеством имеющихся у них долларов, или когда закончится гривня, которую они готовы на это потратить.Моя точка зрения заключается в том, что девальвации, которая произошла, уже было достаточно, чтобы было менее выгодно покупать доллар». «Поэтому мне кажется, что если прекратится паника, у нас вовсе не обязательно должна продолжаться большая девальвация, которая приведет к падению до 15, до 20 гривен за доллар.При условии, что у нас не будет последующих потрясений, есть вероятность того, что ситуация на рынке стабилизируется и мы увидим колебание меньшего масштаба».«В условиях того, что НБУ в настоящий момент работает в рамках программы вместе с МВФ, он работает в рамках ограниченного количества долларов, которые есть в интервенции. В этой степени, в которой он условия этой программы выполняет, мы будем видеть, что НБУ не будет полностью сглаживать колебания, колебания будут и дальше. Поэтому нужно понимать также, что стабильный курс, скорее, будет редким явлением.Колебания могут быть в двух направлениях, потому, что если мы говорим о спекуляциях, то самую большую отдачу на спекуляцию мы получим тогда, когда колебания в одном направлении, потом в другом. Очевидно, что, когда курс достигнет определенного предела, заинтересованность спекулятивных элементов будет, возможно, менять направление. Это тоже нужно учитывать. Это может быть фактором для стабилизации гривни на уровне, близком к существующему, или не слабее, чем сейчас.Я бы меньше обвинял правительство или спекулянтов, а исходил бы из того, что, в первую очередь, курс у нас определяется внешними условиями – с одной стороны, и с другой - ожиданиями населения». «Настроения и внешние условия – это первопричина того, что мы видели за последние несколько месяцев».