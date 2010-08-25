Нобелевский лауреат предполагает вторую волну кризиса в Европе

Экономика Европы может снова скатиться в рецессию на фоне предпринимаемых правительствами стран региона мер по сокращению дефицитов госбюджетов Об этом заявил Нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц, сообщает ДГ«Взгляд» «Сокращать все расходы на инвестиции, которые могут потенциально принести высокий доход, просто во имя того, чтобы улучшить картину с дефицитом, - это действительно глупо», - подчеркнул Стиглиц. Правительства стран-участниц еврозоны начали предпринимать меры по снижению дефицитов бюджетов до или ниже установленного в Евросоюзе уровня в 3% ВВП после того, как долговой кризис в Греции серьезно подорвал доверие инвесторов к экономике региона. При этом несмотря на то, что рост ВВП еврозоны во втором квартале был максимальным за четыре года, появляется все больше признаков замедления восстановления экономики. «Из-за того, что очень многие в Европе взяли эту за ориентир эту искусственную планку в 3%, которая не имеет под собой реальных обоснований и характеризует лишь одну часть баланса, экономика Европы может вновь скатиться в рецессию», - отметил Стиглиц. Темпы роста деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг в еврозоне замедлились в августе больше, чем ожидалось, а доверие инвесторов к экономике Германии в том же периоде упало до минимального за 16 месяцев уровня. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's, заявило в понедельник, что в еврозоне «существуют риски снижения темпов экономического роста». «Проблема в том, что мы недостаточно быстро восстанавливаемся после кризиса, - сказал Стиглиц. - Мы занимаемся тем, что вгоняем себя в плачевную ситуацию с продолжительным периодом слабого роста, уже наблюдавшуюся в Японии». Согласно прогнозам Еврокомиссии, суммарный дефицит бюджетов стран региона в текущем году вырастет до 6,6% ВВП против 6,3% ВВП годом ранее. Дефицит бюджета Ирландии является крупнейшим в ЕС - 14,3% ВВП, Греция по данному показателю занимает второе место - 13,6% ВВП. Афины намерены снизить дефицит госбюджета до 8,1% в текущем году и привести его в соответствие с требованиями ЕС в 2014 году.