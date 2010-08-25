Украина будет настаивать на пересмотре газовых контрактов с Россией

Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Как передает УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Азаров. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России. Как сообщалось ранее, 6 августа этого года НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 780 млн долл. США за импортированный в июле природный газ. Цена природного газа для компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м. Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.