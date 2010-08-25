МинАПК: Украина не будет вводить ограничения на экспорт зерна… пока

Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк заявляет, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна. Об этом, как передает УНИАН, Присяжнюк сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров. «Пока еще нет. Это (введение квот. – Ред.) будет зависеть от объемов экспорта зерна», - сказал министр. В свою очередь вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута отметил, что на зерновом рынке стран Черноморского региона действуют не рыночные, а спекулятивные цены. «Цены с 15 июля стали нерыночные, игроками на рынке Черноморского бассейна сработали Америка, Франция и даже экспортером стала Германия», - сказал он. По его словам, Украина сохранит экспортный потенциал зерна. «Но процент от валового производства зерна приведет к снижению объемов экспорта, поскольку необходимо оставить зерно и для производства кормов, и для производства хлебобулочных изделий», - предположил Слаута. Напомним, Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии». Документом предлагается установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи, полбы в объеме 1,5 млн тонн, ячменя – 1 млн тонн и ржи – 10 тыс. тонн. Американская торговая палата в Украине и Американско-украинский деловой совет обратились к украинскому руководству с заявлением, в котором выразили обеспокоенность намерениями Украины ввести квоты на экспорт зерна.