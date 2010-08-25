Экспортеры зерна в Украине работают без теневых схем - заявление УЗА

25 августа 2010, 11:31

{-1} Украинская зерновая ассоциация (УЗА) считает безосновательными утверждения заместителя министра аграрной политики Украины Сергея Тригубенко о наличии теневых схем в работе экспортеров зерна и о манипулировании качеством зерна для завышения сумм возвращения НДС. Ряд зерновых компаний работают в Украине более пятнадцати лет. Имеют в собственности по всей территории государства более 200 линейных элеваторов. Выращивают зерновые на сотнях тысяч гектаров земли. За последние семь лет экспортеры инвестировали значительные средства в строительство портовых перегрузочных зернокомплексов, способных за маркетинговый год обеспечивать экспорт более 35 млн тонн зерна. Господин Тригубенко занимает должность заместителя министра аграрной политики только несколько месяцев. Поэтому, прежде чем делать громогласные заявления, Украинская зерновая ассоциация советует чиновнику более тщательно ознакомиться с принципами работы зернового рынка. УЗА в который раз отмечает, что, согласно строгим правилам Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA), качество пшеницы согласовывается между экспортерами и импортерами, продукция подлежит обязательному тестированию в портах отгрузки независимыми сюрвейерскими компаниями для установления соответствия согласно контрактной спецификации. Это делает невозможными махинации с зерном. Работать прозрачно на международных рынках экспортеров обязывают четкие правила GAFTA, ВТО и строгий контроль со стороны импортеров. Нарушение этих требований может привести к потере экспортерами своих позиций на иностранных рынках сбыта. Выводы, которые делает Государственная таможенная служба на основании анализов зерна в местных институтах судмедэкспертизы, УЗА считает ошибочными, поскольку отбор проб осуществлялся с нарушением технологии. Кроме того, GAFTA отмечает, что эта процедура не соответствует действующему украинскому законодательству. УЗА отмечает, что экспортеры украинского зерна профессионально выполняют свою работу, осуществляя свою деятельность в условиях финансового кризиса и жесткой конкуренции на мировом рынке. За последнее десятилетие в Украине создана одна из лучших в мире система экспорта зерна, которая базируется на принципах рыночной экономики и понятного сотрудничества бизнеса, власти и общественных организаций АПК. Подтверждением тому - третье место в мире по экспорту зерна, которого добилась Украина (после США и стран ЕС). Из Государственного бюджета на поддержку экспорта не тратиться ни одной копейки. При этом, исключительно плохая ситуация с возвращением НДС экспортерам сельхозпродукции обескровливает компании и загоняет ситуацию в глухой угол. Еще в апреле 2010 г. УЗА информировала правительство о согласии работать с НДС-облигациями. Уже конец августа, а вопрос не решен. В случае, если проблема возвращения НДС экспортерам зерна и продуктов его переработки не будет решена в срочном порядке, то в 2010/2011 маркетинговом году потери производителей зерна составят около 12 млрд грн. За эти деньги, для примера, можно построить новые современные элеваторы для хранения 10 млн тонн зерна. При таком подходе перспективы хорошего урожая 2011 г. также могут стать призрачными. «Искусственные преграды, безответственные заявления некоторых представителей власти только дискредитируют наши зерновые компании и вредят репутации Украины на международных рынках зерна», - заявляют в УЗА.

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