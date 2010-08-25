В Киеве планируют поощрять добросовестных ЖКУ-плательщиков

КГГА планирует внедрить программу, по которой жильцы, которые вовремя платят за жилищно-коммунальные услуги, смогут платить на 10 процентов меньше. Об этом в интервью «Главреду» заявил первый заместитель председателя КГГА Александр Попов. «Это даст нам возможность получать своевременную оплату, вовремя рассчитываться с предприятиями, которые предоставляют услуги, и уже не брать никаких кредитов. От такой практики все будут иметь только выгоду», - сказал Попов. По его словам, в настоящий момент идет работа над новой тарифной сеткой, поскольку горадминистрация заинтересована в том, чтобы население платило за то, что оно в действительности потребляет. «Что касается конкретно уборки территории, то с работой предприятий, которые занимаются санитарной очисткой города, мы хотели бы серьезно разобраться. Ведь это нонсенс, когда тариф на уборку придомовой территории равняется всем другим тарифам на услуги по эксплуатации жилого дома. В ни одном другом городе Украины такого нет. Мы заинтересованы в том, чтобы население платило за то, что оно в действительности потребляет, поэтому в настоящий момент работаем над новой тарифной сеткой, а также принимаем определенные кадровые решения», - сказал зам Черновецкого. Он также обратил внимание на то, что на сегодня все города, кроме Киева, имеют программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства. «Мы даже не можем в этом году воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет правительство Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (а это несколько миллионов гривен). Эти средства могли бы быть использованы в интересах населения города, но у нас нет оснований приобщиться к этой программе, потому что существуют определенные требования и правила», - сказал Попов.