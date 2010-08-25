БЮТ: Политика Азарова может довести Украину до дефолта

Украину в ближайшее время может ожидать социальный дефолт. Об этом сказала в интервью журналистам экс-министр труда и социальной политики Людмила Денисова, комментируя слова известного российского экономиста, президента компании «Неокон» Михаила Хазина, проинформировали «Главред» в пресс-службе БЮТ. «Это может произойти в связи с политикой, которую проводит правительство Азарова и вся команда Януковича», - отметила Денисова. «Наших граждан может ожидать обнищание, поскольку в настоящее время очень стремительно растут цены на газ, поднимают цену на коммунальные услуги, постоянно повышаются цены на продукты питания, в частности, на такие социальные продукты, как хлеб, молоко и масло. И аграрии вынуждены ставить более высокие цены, потому что правительство отказало им в поддержке», - сказала Денисова. Экс-министр подчеркнула, что при таком тотальном подорожании жизни совсем не растут социальные выплаты, минимальные пенсии и зарплаты. Денисова подчеркнула, что те мизерные повышения, которые сделало новое правительство, ничего не компенсируют, ведь цены растут быстрее, чем зарплаты и пенсии. Она также напомнила, что с января 2011 года вообще будут заморожены какие-либо повышения для бюджетников. «Все накопления, которые, возможно, еще остались у людей, за счет повышения цен будут вымыты в карманы олигархов, а это непременно приведет к снижению покупательной способности, что, в свою очередь, приведет Украину к дефолту», - отметила Денисова. Как известно, Хазин заявил, что Украину ожидают дефолт или абсолютное ухудшение уровня жизни населения.