«Газ Украины» не будет заключать договора с предприятиями-должниками

Государственная компания «Газ Украины» сообщает, что при наличии у предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., компания не будет заключать договора на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и прекратит выделять им плановые объемы природного газа. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе компании. При этом «Газ Украины» призывает руководителей местных органов власти и предприятий срочно принять меры по погашению задолженности за природный газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг. Согласно сообщению, по состоянию на 20 августа, предприятия ТКЭ рассчитались с ГК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ лишь на 77%. Задолженность за этот период превышает 2,28 млрд грн. Наибольшие долги за газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой (471 млн грн), Днепропетровской (332 млн грн), Луганской (269 млн грн), Харьковской (227 млн грн) и Одесской (133 млн грн) областей. Кроме того, по состоянию на 20 августа с.г. столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,94 млрд грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 55%). Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (48%), Закарпатской (52%), Житомирской (62%) областей и г. Севастополь (56%). Вместе с тем на 100% рассчитались теплоэнергетические предприятия Николаева, на 97% - Черновицкой, на 95% - Полтавской, на 90% - Львовской и Черкасской областей. Как отмечают в компании «Газ Украины», значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.