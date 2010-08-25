Клюеву организовали миллионный перелет в Китай

Перелет первого вице-премьера Андрея Клюева в Китай чартером стоил Госбюджету 1 миллион 750 тысяч гривен. Соответствующая информация о применении процедуры закупки услуг на перевозку у одного участника обнародована на сайте Минэкономики. Согласно документу, Минэкономики заказало «услуги по перевозке пассажиров авиационным транспортом, которые не подчиняются расписанию» у Государственного авиационного предприятия «Украина». В обосновании применения процедуры закупки у одного участника отмечается, что такое решение было принято «в связи с возникновением срочной потребности в услугах по перевозке пассажиров авиационным транспортом, которые не подчиняются расписанию». Также причиной принятия решения о закупке такого перелета было «надлежащее и своевременное выполнение поручений первого вице-премьера от 17 августа 2010 по перелету Клюева и членов украинской делегации в Пекин для участия в заседании Межправительственной Украинско-Китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества», сообщает Украинская правда.