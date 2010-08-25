Под сокращенный рабочий день попали 1,3 млн украинцев

В первом полугодии 2010 года в Украине 1,317 млн человек работали в режиме сокращенного рабочего дня (недели), что составило 12,3% среднеучетного количества штатных работников. Как сообщает Госкомстат Украины, это на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество работников, пребывавших в неоплачиваемых отпусках, составило 315,1 тыс. человек, или 2,9% среднеучетного количества штатных работников. В течение первого полугодия т.г. на предприятия были приняты 1,255 млн человек, в тоже время уволены 1,316 млн человек (соответственно 11,7% и 12,3% среднеучетного количества штатных работников). Превышение количества уволенных над количеством нанятых работников зафиксировано в строительстве (на 5,3 п.п.), на предприятиях, которые осуществляют операции по недвижимости, аренде, инжинирингу и предоставляют услуги предпринимателям (на 3,5 п.п.), в финансовых учреждениях (на 2,7 п.п.) и на предприятиях большинства видов промышленной деятельности, в большинстве случаев на текстильном производстве, производстве одежды, меха, а также меховых изделий (на 5,7 п.п.). Следует отметить, что большинство работников (87,1%) покинули место работы по собственному желанию. В январе-июне т.г. по сокращению были уволены 71,2 тыс. человек, или 5,4% от количества всех уволенных. Среднеучетное количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций в январе-июне т.г. составило 10,7 млн человек, информирует УНИАН.