В Украине 315 тыс. семей получают субсидию

По состоянию на 24 августа текущего года жилищную субсидию получают 315,1 тысяч семей, в том числе 77,8 тысяч семей, которым назначена субсидия на твердое топливо. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтруда, осуществлен автоматический перерасчет субсидий, исходя из нового процента обязательного платежа, 88,9 тысячам семьям. По данным «Укрпочты», из Пенсионного фонда Украины получено 9,3 млн почтовых отправлений с соответствующими пакетами документов на назначение субсидий. На адреса пенсионеров доставлены 9,3 млн пакетов документов. По состоянию на 24 августа в местные управления труда и социальной защиты населения обратились 205,2 тысяч граждан с заявлениями о назначении субсидии.