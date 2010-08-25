В Украине всем сиротам хотят дать по iPad

Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников подарил Президенту Украины Виктору Януковичу iPad и предложил со следующего учебного года обеспечить подобными устройствами всех детей-сирот. Об этом он заявил в ходе заседания Комитета по экономическим реформам, сообщает Лига. «Я хотел бы вручить несколько подарков Президенту Украины (с этими словами Колесников передал Януковичу iPad. - Ред.). В эту электронную книгу вмещаются все учебники Украины за все годы по всем предметам. Здесь 135 тысяч страниц и, соответственно, ребенок в любой момент может вернуться к любому материалу», - сказал Колесников. По словам вице-премьера, электронная книга позволит экономить государству сотни тысяч кубометров древесины ежегодно, а кроме того, избавит учеников от необходимости носить много тяжелых книг. «Нет никаких проблем по организации, и мы уже с Министерством промышленной политики прорабатываем этот вопрос, для производства на украинских основных фондах. Нет никаких проблем, чтобы каждый ребенок-сирота со следующего, 2011-го, учебного года имел у себя в распоряжении iPad от Президента Украины», - сказал Колесников.