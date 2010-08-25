В Украину придет китайская гречка

В связи с дефицитом гречки отечественного производства Украина уже в ближайшее время вынуждена будет начать закупки этой крупы в Китае. Об этом сообщил директор консалтингового агентства «ААА» Сергей Наливка, пишет proUa. «Сегодня, кроме некоторых стран СНГ, массово гречиху выращивают только в Китае. Страна сумела так увеличить производство, что уже может снабжать славянские страны популярной крупой. В Украине было посеяно на 25% меньше гречихи, чем в 2009 году. Объемы урожая уменьшились на 29%. Страна получит всего около 165 тысяч тонн сырья или около 148 тысяч тонн готовой крупы при потребности 280-300 тысяч тонн в год. Это половина от необходимого» - сказал он. По словам эксперта, качество китайской гречки вполне соответствует украинским нормам. При этом Наливка подчеркнул, что даже импортные поставки не смогут остановить рост цен на эту культуру в Украине. «С начала 2010 года стоимость гречки в рознице выросла почти в 3 раза - до 14 гривен за килограмм. Но к концу года розничные цены на гречку на внутреннем рынке в ближайшее время вырастут еще на 30-40%. Кстати, традиционно гречку заменяют рисом и есть угроза, что рис покажет аналогичную ценовую тенденцию», - сказал эксперт. Напомним, сегодня премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине отсутствуют основания для значительного роста цен на продукты питания. В последние дни Россия, в связи с дефицитом гречки в розничных сетях, начала импорт этой продукции с Китая.