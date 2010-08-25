Бойко рассчитывает на терминал по сжиженному газу

Отбор разработчика технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа будет завершен до конца 2010 года. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам, пишет УНИАН. «До конца года будет завершен процесс отбора разработчиков ТЭО, будет предложена корпоративная модель», – сказал он. По словам министра, Украина получила бы колоссальную экономию государственных средств, если бы терминал на сегодняшний день был уже построен. «Мы проводили (встречи. – Ред.) уже с собственниками ресурсов. У нас понятно, кто будет поставщиком сырья…», – сказал Бойко. Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о строительстве в Одессе терминала по приемке сжиженного природного газа (СПГ). «Соответствующее постановление принято еще месяц назад», – сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко в прямом эфире на телеканале «Интер» 12 июня т. г.