На наводнениях в Прикарпатье начнут зарабатывать

Наводнения 2008-2010 лет повредили практически все берегоукрепления рек в Ивано-Франковской области. В настоящий момент областная власть разрабатывает условия для инвесторов, которые бы возвели мини-ГЭС на всех горных реках, пишет Gazeta.ua. Идею построения ГЭС в области разрабатывали еще по каденции предыдущей власти. А в настоящий момент началась работа по разработке проектов строительства малых гидроэлектростанций. Будут привлекать инвесторов, также средства может предоставить организация «Верхний Прут», в которую входят Ивано-Франковск, Черновцы и часть областей Румынии. 20 мини-ГЭС уберегут область от наводнений. Их возведут в Косовском, Верховинском, Снятинском, Надворнянском районах. Однако сначала нужно укрепить берега рек. Стоимость работ оценивают приблизительно в 5 млрд гривен. С 90-х годов на Прикарпатье не возводили ни одной ГЭС. Из 16 существующих гидроэлектростанций в настоящий момент работает лишь одна в Снятинском районе на реке Прут. Она принадлежит винницкой компании «Энергоинвест». Как известно, в этом году наводнение на Прикарпатье превысило масштабы 2008 года.