Украина хочет связать ЕС и Китай

Народный депутат Украины, заместитель Председателя парламентской фракции Партии регионов Валерий Коновалюк заявил, что в ходе Украинско-Китайского делового форума, который пройдет 26 августа в Киеве, необходимо интенсифицировать налаживание экономических отношений с Китаем. Об этом сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР. «Украина имеет огромные перспективы как транзитная страна, которая способна связать две крупнейшие экономики мира – ЕС и Китая», - отметил Коновалюк. По его словам, уровень торгово-экономических отношений, особенно в сфере прямых инвестиций, на сегодняшний день неоправданно низок. Но уже в ближайшие годы ситуация должна кардинально измениться. «Украинско-Китайский деловой форум проходит накануне визита Президента Украины в Китай, и уже в ближайшие годы мы планируем получить только прямых инвестиций от КНР на уровне 15 миллиардов долларов США», – заявил народный депутат. 26 августа в ходе работы форума будет подписан ряд межрегиональных договоров между двумя странами, и, по словам Валерия Коновалюка, это будет первым толчком в выходе всесторонних отношений между Украиной и Китаем на новый уровень.