В Украине собрались приручить солнце и ветер

Народный депутат Украины, руководитель рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислав Каськив на сегодняшнем заседании Комитета назвал 10 национальных проектов, определенных Президентом Украины Виктором Януковичем в рамках национальных приоритетов, сообщает УНИАН. Проект «Новая энергия» предусматривает строительство терминала по приемке сжиженного газа. «Этот проект избавит Украину от зависимости от монопольного импорта природного газа», - отметил Каськив. Второй нацпроект – «Энергия природы» - предусматривает строительство солнечных электростанций. «Проект предусматривает создание чистого ресурса энергии ветра и солнца в объеме 2 тыс. МВт, что приблизительно равно 2 млрд куб. м импортированного газа. Будет реализовываться в основном в Крыму и в Запорожье», - отметил он. Проект «Новое качество жизни» предусматривает сразу 6 программ, в частности по строительству доступного жилья, проект «Чистый город» - строительство мусороперерабатывающих заводов. Среди прочих национальных проектов - «Качественная вода», предусматривающий строительство 23 тыс. систем питьевой воды в детских садах, школах и т. д.; «Открытый мир» - создание национальной информационно-коммуникационной системы на основе технологии 4G; «Город будущего» - формирование стратегических планов по развитию городов, пилотный проект планируется запустить в Киеве; «Новая жизнь» - социальный проект, который будет осуществляться в системе сотрудничества с Министерством здравоохранения, требует бюджетного финансирования; «Олимпийская надежда-2022» предусматривает развитие инфраструктуры в горном регионе Западной Украины; «Новая инфраструктура» - проект, предусматривающий на сегодня только одну программу – проект создания воздушного экспресса «Киев-Борисполь». Каськив сказал, что проекты после одобрения Президентом будут переданы в правительство и в течение нескольких недель будут представлены для обсуждения с экспертами и инвесторами. «Мы ожидаем, что часть названных проектов при наличии высокой политической воли и полного содействия исполнительной власти начнет свою реализацию в ближайшие несколько месяцев, поскольку на них уже есть технико-экономическое обоснование», - отметил он. По другим проектам разработка ТЭО должна закончиться до конца следующего года. «Мы ожидаем прямых инвестиционных поступлений уже в следующем году», - подчеркнул Каськив.