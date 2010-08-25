В Харькове с Евро-2012 все не так уж гладко

Ряд вопросов подготовки Харьковской области и города Харьков к Евро-2012 года остается нерешенным и требует безотлагательных действий руководителей различных уровней. Об этом сказал заместитель губернатора Юрий Сапронов во время заседания коллегии Харьковской облгосадминистрации, на котором рассматривались вопросы подготовки к проведению в Харькове игр финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, сообщает УНИАН. По словам Сапронова, в частности, до сих пор остаются нерешенными вопросы реконструкции Международного автомобильного пункта пропуска «Гоптовка», на границе с Россией, вопрос подготовки концепции безопасности и правопорядка, не на надлежащем уровне осуществляется выполнение задач по реставрации, строительству и капитальному ремонту зданий объектов культуры и культурного наследия. Кроме того, отметил Сапронов, до сих пор отсутствует позиция Главного управления науки и образования облгосадминистрации в вопросе финансирования работ по ремонту студенческих общежитий и не решена проблема расселения студентов из общежитий на время проведения ремонтов. Заместитель губернатора также указал на неудовлетворительную подготовку туристической инфраструктуры области к Евро-2012. «Хочу отметить, что работа по подготовке проекта областной программы, приведение в надлежащий порядок придорожной и туристической инфраструктуры по основным направлениям движения участников и гостей Чемпионата практически не начиналась», - сказал Сапронов.