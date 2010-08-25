Задолженность по зарплате в Украине по-прежнему велика

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2010 составила 1,55 млрд грн, что на 13,5% меньше, чем на 1 июля, но на 5,2% больше, чем на начало года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Государственного комитета статистики. Наибольшие темпы сокращения задолженности по зарплате за минувший месяц зафиксированы в Тернопольской (29,4%), Житомирской (27,8%), Волынской (23,8%), Одесской (21,3%), Ривненской (20,1%), Донецкой (18,3%), Харьковской (17,3%), Львовской (15,1%), Черниговской, Винницкой (по 14,6%), Запорожской (14,7%), Луганской (14,5%), Полтавской (13,2%), Сумской (12,5%), Киевской (2,7%) областях, Автономной Республике Крым (15,4%). При этом в Киеве сумма задолженности по зарплате в июле возросла на 4,5%, в Хмельницкой области – на 0,1%. Сумма невыплаченной заработной платы составляет 6% фонда оплаты труда за июль 2010 года.