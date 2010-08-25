Шахтерам в честь праздника погасят долги по зарплате

Заработная плата шахтерам в ближайшие два дня будет выплачена на 100%. Такое заявление сегодня на пресс-конференции сделал председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк, пишет УНИАН. По словам губернатора, угольная промышленность региона получила деньги из госбюджета для выдачи заработной платы горнякам и на другие нужды отрасли. «Всего в этом месяце получено более 430 млн грн и на лавы, и на реструктуризацию, ну и 346 млн грн - на зарплату», - констатировал Близнюк. Поэтому, подчеркнул он, «в течение ближайших двух дней заработная плата (горнякам) будет выплачена на 100%». Отметим, 29 августа угольщики будут отмечать свой профессиональный праздник - День шахтера.