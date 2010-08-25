Украине нужны частные ЖЭКи – экс-министр

Экс- министр по вопросам ЖКГ Алексей Кучеренко убежден, что «каждый город (в Украине. – Ред.) будет вынужден закладывать новую цену на газ, доводить реальные тарифы до себестоимости и закладывать обязательно инвестиционную составляющую, без этого произойдет стагнация самой жилищно-коммунальной отрасли». Пи этом он выразил мнение, что «новая власть пошла на эксперимент (поднимая цену на газ на 50% - Ред.), но я не такой оптимист, чтобы сказать, что этот эксперимент закончится однозначно модернизацией». Как сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала ТВі, противопоставление ЖЭКов и ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) экс-министр называет «непрофессионализмом определенных чиновников. Это (ОСМД. – Ред.) абсолютно не альтернатива. В пределах существующего законодательства ОСМД практически ничего не дает для улучшения жизни наших граждан, потому что оно не создает новое качество, нового владельца дома. Рано или поздно будут частные ЖЭКи и главное, чтобы они конкурировали». По словам Кучеренко, «главная суть реформ - дать нам возможность избрать ЖЭК, но в пределах одного дома». Относительно своей деятельности на должности министра в предыдущем правительстве, Кучеренко сказал: «Я, слава богу, сплю спокойно».