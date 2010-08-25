В «Газпроме» предрекают двойной рост тарифов на газ до 2012 года

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев предрекает двойной рост тарифов на газ до 2012 года. «Я считаю, что до 2012 года будет достигнут докризисный ценовой уровень», - цитирует А.Медведева «InoPressa.ru». Если прогноз окажется верным, то это будет означать двойное повышение цен на газ, добавляет издание, подчеркивая, что «слова Медведева имеют солидный вес в отрасли. Российский газовый монополист поставляет в Европу около четверти потребляемого там газа». «Мы исходим из того, что к 2020 году наша доля на европейском рынке будет составлять более 30%», - отметил А.Медведев. Многие эксперты вторят прогнозам Медведева - спрос на газ увеличится как в России, так и во всем мире. «Многие поставщики газа намерены воспользоваться постепенным ростом спроса для повышения цен», - продолжает издание.