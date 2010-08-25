Кернес обещает новую станцию метро в Харькове к Новому году

И.о. Харьковского городского головы Геннадий Кернес 25 августа на заседании коллегии Харьковской облгосадминистрации заверил, что станция «Алексеевская» будет сдана к концу 2010 года. Это будет 29-я по счету станция, построенная на продолжение одноименной, третьей линии метро, передает ИА «Интермедиа консалтинг». «Сегодня мы, совместно с областной государственной администрацией и правительством, делаем все, чтобы этого года харьковчане получили новую станцию метро. Сейчас ведется строительство двух станций Алексеевской линии – «Алексеевская» и «Проспект Победы». Мы будем сдавать эти станции поочередно. И в этом году мы обязательно откроем «Алексеевскую», строительная готовность которой превышает 90%», - заявил и.о. мэра. Он рассказал, что общая стоимость работ составляет более 760 миллионов гривен. На сегодня уже освоено более 50% средств. Г.Кернес также подчеркнул, что введение новой станции в эксплуатацию поможет кардинально решить транспортные проблемы жителей одного из крупнейших спальных районов Харькова - Алексеевки. Он также отметил, что «Алексеевская» позволит увеличить ежедневный пассажиропоток, дополнительно принимая около 50 000 пассажиров. Напомним, 11 августа Г.Кернес посетил строящийся объект. Тогда он заявил, что за срыв графика работ будут нести личную ответственность руководители строительства и метрополитена. «График работ составлен и реализуется под постоянным нашим контролем. Станция метро «Алексеевская» будет работать до Нового года в полном объеме. А если график будет смещаться, придется брать кредит», - уточнил Г.Кернес. И.о. мэра также подчеркнул, что первый пробный поезд со станции метро «Алексеевская» будет запущен до 1 ноября.