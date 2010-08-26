В США могут отменить запрет на добычу нефти

Правительство США сегодня рассмотрит возможность досрочной отмены запрета на добычу нефти на континентальном шельфе для нескольких буровых установок Из-за экологической катастрофы в результате гибели платформы Deepwater Horizon президент США Барак Обама 27 мая ввел временный запрет на бурение. Впоследствии мораторий был отменен в судебном порядке, передает Newsru.com. В конце июня Белый дом подал апелляцию на решение суда и в июле ввел новый мораторий. Этот запрет должен действовать до 30 ноября 2010 года. Администрация Обамы утверждает, что мораторий нужен на период, пока правительство США разрабатывает новые меры по обеспечению безопасности при бурении на шельфе. «Определенные категории буровых вышек представляют меньше рисков, чем другие, и достаточно безопасны, чтобы мораторий был отменен для этих категорий установок», - пишет главы Бюро по управлению добычей энергоресурсов в открытом море Майкл Бромвич в послании к президентской комиссии по расследованию обстоятельств разлива нефти. Президентская комиссия по расследованию разлива нефти проведет открытое заседание в среду, 25 августа. Ее члены ставят под сомнение целесообразность моратория.