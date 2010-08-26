Сбербанк России может выделить кредит на модернизацию трех шахт в Украине

Сбербанк России в августе-сентябре 2010 года может выделить Украине кредит на модернизацию трех шахт. Об этом заявил глава Министерства угольной промышленности Юрий Ященко, пишет «Зеркало недели». «Сейчас отрабатываем три конкретных проекта. В конце августа — в начале сентября будут приняты кредитным советом Сбербанка России решения», — заявил чиновник. Он рассказал, что планируется привлечение краткосрочных кредитов сроком на год, при этом проценты за пользование средствами будут меньше, чем в украинских кредитно-финансовых учреждениях. В то же время, министр не назвал объекты, которые получат кредитные средства на техническое переоснащение, поскольку переговоры продолжаются. В начале августа текущего года, Ященко заявлял, что Минуглепром планирует привлечь кредит Сбербанка РФ на техническое переоснащение шахт в 2010 года в размере около 200 млн грн. По его словам, представители Сбербанка заверили, что готовы дать кредит и на более крупную сумму. Ранее, 18 августа, первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев поручил Министерству финансов направить 800 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Напомним, 22 июля в Минуглепроме сообщили, что Украина намерена завершить приватизацию инвестиционно-привлекательных угледобывающих предприятий до конца 2014 года.