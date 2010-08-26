Чтобы платить меньше, Украина хочет покупать у РФ больше газа

Вчера во время заседание правительства премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина будет добиваться пересмотра газовых соглашений с Россией, напоминает «Коммерсант-Украина». На данный момент Украина рассчитывает подписать с Россией договор, где не будет применяться нулевая пошлина, которая действует сейчас, но формула расчета стоимости газа позволит снизить цену примерно на 30% по сравнению с действующим договором. «Мы хотим получать газ по цене стран Восточной Европы, а не Западной, как сейчас», – рассказал источник «Ъ» в Минтопэнерго. В обмен Украина готова увеличить закупку газа в России с 55 до 75 млрд кубометров в год, а также пойти на уступки в вопросе создания СП с «Газпромом». На прошлой неделе в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия «Газпромом» и «Нафтогазом». Министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина готова внести в СП всю газотранспортную систему и площадь Паласа на шельфе Черного моря. А вчера в Минтопэнерго «Ъ» сообщили, что ожидают от «Газпрома» предложений по российским месторождениям, которые могут быть внесены в СП. По словам источника «Ъ» в минпромэнерго России, РФ готова начать переговоры о пересмотре межправительственных контрактов. «В принципе, привязка цены к объему справедлива. Чем больше Украина купит, тем дешевле ей могут продать»,– объяснили в министерстве. Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Максим Шеин напомнил о недавнем заявлении крупнейшего покупателя российского газа E.ON Ruhrgas об ожидании в ближайшие 3-5 лет избытка топлива на европейских рынках газа. В связи с этим компания ведет переговоры с «Газпромом» о пересмотре условий долгосрочных контрактов и снижении объемов закупки газа. «Если Украина увеличит закупки, «Газпром» сможет хотя бы частично восстановить потери от снижения его потребления в Германии»,– отметил господин Шеин.