Снизить цену на газ можно только вступив в СП - эксперт

Снизить цену на российский газ Украина сможет лишь пойдя на уступки РФ в создании СП между «Нафтогазом» и «Газпромом». Такое мнение высказал народный депутат Украины, член комитета по ТЭК Верховной рады Александр Гудыма, пишет «Коммерсант-Украина». «К примеру, Украина может согласиться на включение в СП некрупных российских месторождений в обмен на ГТС и площадь Паласа и таким образом добьется пересмотра формулы цены», – считает депутат. В то же время он считает, что уменьшить цену на газ за счет увеличения его закупки едва ли удастся, поскольку рост потребления газа на внутреннем рынке Украины в ближайшие годы не превысит 3-5%. «Таким образом увеличить закупки газа мы сможем исключительно за счет его реэкспорта в страны Восточной и Центральной Европы. Это крайне невыгодно для России, которая вряд ли согласится создать конкуренцию на этих рынках со стороны Украины», - отметил Гудыма. Напомним, вчера на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что намерен вести переговоры с РФ о снижении цены на российский газ для Украины.