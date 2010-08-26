«Газпром» будет судиться с Литвой за самостоятельность

«Газпром» - единственный поставщик газа в Литву - пригрозил Вильнюсу судом в том случае, если Литва будет без консультаций с концерном реформировать газотранспортную систему. Ранее сообщалось, что власти Литвы, пытаясь избавиться от влияния «Газпрома», инициировали раздел Lietuvos Dujos на транспортную и торговую составляющие. При этом более 37 процентов Lietuvos Dujos принадлежит российскому концерну, отмечает Lenta.ru. 25 августа премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс и министр энергетики Арвидас Секмокас признали, что в правительство поступило письмо «Газпрома», в котором заявляется о возможности подачи иска в международный арбитраж. При этом Секмокас заявил, что тон письма «достаточно ультимативный» и его можно трактовать «как давление большой компании на маленькую страну». Правительство Литвы в июле рассмотрело законопроект о разделении национального газового концерна Lietuvos dujos на два предприятия (транспортную и торговую компании) не позднее марта 2012 года. Такую возможность предусматривает принятый в 2009 году Третий энергопакет ЕС, направленный на развитие конкуренции на энергических рынках. Аналогичное решение в отношении газовой компании Eesti Gaas, на 47 процентов принадлежащей «Газпрому» и «Итере», готовит Эстония. Страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС. Так, цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе. Власти Эстонии и Литвы полагают, что выделение газотранспортной системы в отдельную компанию позволит создать конкуренцию на газовых рынках и снизить цены на газ. Литва, крупнейший потребитель российского топлива в Прибалтике, намерена построить терминал сжиженного газа мощностью в 3 миллиарда кубометров в год. Это, по мнению Вильнюса, позволит Литве полностью отказаться от дорогого российского газа. При этом в правительстве Литвы утверждают, что не разделив распределение и транспортировку газа, строить терминал нет смысла, поскольку государство не управляет газотранспортными магистралями. Eesti Gaas и Lietuvos dujos являются монополистами по транспортировке и распределению, а также продаже российского газа в Эстонии и Литве. Акционерами Eesti Gaas являются «Газпром» (37 процентов акций), E.ON Ruhrgas AG (33,66 процента), Fortum (17,72 процента), Itera Latvija (9,85 процента) и миноритарии. Акционерами Lietuvos dujos являются E.ON Ruhrgas International (38,9 процента), «Газпром» (37,1 процента) и правительство Литвы (17,7 процента).