«Запорожстать» собирается судиться с Ахметовым

«Запорожсталь» инициирует через суд разрыв долгосрочного контракта по поставкам сырья, заключенного с «Метинвестом» Хозяйственный суд Днепропетровской области взял к рассмотрению иск «Запорожстали» с требованием признать недействительным договор о поставках железорудного сырья с входящего в «Метинвест» Ингулецкого горно-обогатительного комбината, пишет «Дело». Ингулецкий ГОК является основным поставщиком концентрата на запорожский комбинат со стороны «Метинвеста», в рамках долгосрочного контракта, заключенного с компанией Ахметова в январе 2008 года. Напомним, тогда стороны заключили трехлетний контракт, который предусматривал поставку в адрес меткомбината более 11 миллионов тонн железорудного концентрата и свыше 2 миллионов тонн флюсо-доломитной продукции производства горнодобывающих предприятий, входящих в группу «Метинвест». Стороны пока что не комментируют ход судебных разбирательств и причин, по которым «Запорожсталь» решила разорвать контракт. Однако стоит полагать, что такое решение было принято в ответ на претензии «Метинвеста» к меткомбинату по выполнению договорных обязательств. Так, до дела по разрыву контракта, в Хозяйственном суде Донецкой области был принят к рассмотрению иск Ингулецкого ГОКа к запорожскому предприятию на 7,6 млн грн штрафа за нарушение договорных обязательств.