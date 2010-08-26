FT: Азаров испытывает нервы Кремля

Украина будет требовать от России более дешевого газа, поскольку текущая цена не вяжется с нищим Госбюджетом, сообщает британская The Financial Times. До сих пор считалось, что апрельская договоренность о скидке 30% на российский газ в обмен на разрешение базировать в Севастополе Черноморский флот дополнительно 25 лет окончательна и прекращает газовые кризисы, от которых так страдает не только Украина, но и Европейский Союз. Теперь Азаров назвал этот договор невыгодным: его нужно пересмотреть, потому что газовое бремя не позволяет проводить реформу по модернизации экономики. Кроме того, как засвидетельствовали опросы, подорожание газа и продуктов поразительно уменьшило популярность правящей Партии регионов. Во времена предыдущих газовых споров Киевом правило прозападное руководство. В отношениях с Москвой царила чрезвычайная напряженность. «Отношения резко улучшились при нынешней дружественной к России власти, однако очередная попытка Киева добиться еще одной скидки может сильно подействовать Кремлю на нервы», – пишет корреспондент Роман Олеарчик. Полный перевод этот и других материалов читайте в течение дня на «InoZMI».