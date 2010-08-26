Военные получат 8 тыс. тонн бензина для первоочередных потребностей

К концу сентября в части и соединения Вооруженных сил Украины поступит почти 5,3 тысячи тонн горючего. Передача топлива состоится согласно с договором, заключенным Департаментом снабжением материальных ресурсов Министерства обороны Украины с начале августа. Как сообщили Главреду в пресс-службе Минобороны, в рамках реализации данного соглашения, до 20 августа военные части Вооруженных сил Украины уже получили около 2,5 тысячи тонн горючего. Процесс поставок горючего по отмеченному договору продолжается и должен завершиться до конца сентября. В ближайшее время ожидается завершение процедуры закупки для потребностей Вооруженных сил Украины еще 2,5 тысячи тонн горючего. Таким образом, Вооруженные силы Украины получат около 8 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, которые должны обеспечить первоочередные потребности повседневной деятельности военных частей и проведение наиболее важных мероприятий боевой подготовки.